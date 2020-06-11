«Весь покрыт шерстью!» – Пугающая встреча с домовым

11.06.2020, 8:26, Разное

Виктор Иванович всегда был твердо убежден, что чудес на свете не бывает. Этой точки зрения он придерживался почти сорок лет. Но после женитьбы, на сорок первом году жизни, его стали преследовать загадочные явления.

Он менял города и квартиры, но все те четыре года, которые он прожил со своей новой женой, в их доме происходили странные явления.

Среди ночи в тумбочке вдруг раздавался стук. Когда тумбочку выносили в другую комнату — стук смолкал и… переходил в другую тумбочку. Виктор Иванович был бессилен что-либо сделать, а жена смеялась, так как все это было знакомо ей с пятнадцати лет.

— Ревнует «он» меня,— часто говорила она мужу.

«Он» это домовой. У крестьян на Руси издревне не принято было называть неведомую силу ее реальным именем. Делалось это, чтобы не обидеть и не вызвать его гнев или не привлечь к себе внимание «ЕГО». Называли местоимениями «ОН», «ОНО», а иногда даже Хозяин.

Без всякой причины в доме супругов по ночам вибрировали стекла. Иногда из-под пола (подвала в доме не было) раздавался душераздирающий визг и доносились приглушенные стоны.

Почти каждую ночь из всех углов доносился скрип, словно кто-то с трудом открывал тяжелую дверь на ржавых петлях или старый сундук.

Жена говорила, что «он» их выгоняет. За все время совместной жизни (а супружество длилось четыре года) «он» не оставлял супругов в покое.

Чаще всего стук доносился из деревянных часов, а когда их выносили, то «он» забирался в шифоньер или старинный шкаф.

Однажды Виктор Иванович заметил домового собственными глазами и считает, что чудом остался жив. Виктор Иванович нормальный здоровый мужик, занимается гимнастикой, плаванием, ныряет с аквалангом, не курит, не пьет, галлюцинациями не страдает.

Но эта встреча его потрясла.

Виделись они секунд двадцать-тридцать. «Его» взгляд парализует. Дышать, двигаться невозможно. Оставалась одна защита — кто кого пересмотрит. Взгляд у «него» пронзительный, тяжелый, яростный, прожигающий.

Но Виктор Иванович напряг всю свою волю и все-таки победил «его» в этом поединке. «Он» растаял, поспешно пятясь к стене, ушел в нее. А глаза исчезли в последнюю очередь. Виктор успел хорошо рассмотреть его, но только до пояса.

Лицо продолговатое, сухощавое, глаза небольшие, круглые, нос тонкий, длиной до восьми сантиметров. Уши круглые, правильной формы, ширина плеч примерно 30 сантиметров. Весь покрыт коричневой шерстью. Но несмотря на шерсть контуры носа, губ и ушей просматриваются четко.

В последний год совместной жизни «он» стал стучать постоянно и настойчиво. Жена говорила, что ничего хорошего от этих стуков им ждать не приходится. Вскоре они разошлись, навсегда возненавидев друг друга.

Потом, когда Виктор жил уже без жены, «он» пришел еще раз и целую неделю стучал в часах. Виктор остановил часы и стук прекратился. С уходом жены пропали и чудеса…