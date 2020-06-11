Необъяснимая загадка Фестского диска

11.06.2020, 8:26, Разное

Если учесть, что мы очень мало знаем даже о цивилизации инков, которая существовала в эпоху европейского Средневековья, то о более древних цивилизациях мы знаем еще меньше. И то, если у них существовала письменность, которую удавалось расшифровать.

В июле 1908 года итальянский археолог Луиджи Пернье проводил раскопки в так называемом Минойском дворце, который располагался на берегу Крита в черте города Фест – древнего порта. Дворец датирован 1900-1700-ми годами до нашей эры.

Когда Пернье начал раскапывать дворцовый подвал, то там он обнаружил небольшой глиняный диск, который лежал в полной темноте на протяжении неисчислимых веков. Этот диск тут же приковал к себе внимание археолога и захватил его воображение, потому что он никогда еще не видел ничего подобного.

В последующие годы этот таинственный артефакт стал одним из самых загадочных и широко обсуждаемых археологических странностей, найденных в Греции.

Диск выполнен путем ручной лепки и потому не имеет ровных пропорций. Его диаметр колеблется от 15,8 до 16,5 см, а толщина от 1,6 до 2,1 см. После того, как на диск с двух сторон очень аккуратно нанесли необычные рисунки-письмена, его лишь слегка обожгли и больше никак не обрабатывали.

Все рисунки-иероглифы на этом диске располагались по спирали и тоже были оттиснуты вручную, то есть с использованием специальных штампиков. Это в свою очередь подводит к новому вопросу без ответов – если под каждый символ был создан свой штампик, то подобных дисков очевидно было создано большое количество.

Но где же они? Почему до наших времен дошел лишь один такой диск? И это при том, что территория Крита и в Греции в целом уже давно изрыта археологами вдоль и поперек.

Всего на Фестском диске 45 различных знаков, но они располагаются с двух сторон и с некоторыми повторами, таким образом общее количество значков на диске 242 штуки.

Знаки объединены в группы, которые разграничиваются вертикальными полосами. То есть, возможно, это предложения, составляющие общее послание. Некоторые значки после прорисовки были затерты и на их месте нарисован другой знак, то есть это похоже на то, словно человек что-то писал, а потом решил, что лучше будет написать по другому и "затер" неудачное слово.

Некоторые знаки-символы похожи на человеческие фигуры, рыбу, лодки, дельфинов, быков, растения или деревья, но другие не похожи ни на что. Также на диске встречаются различные штрихи, пунктиры и другие значки.

Когда были предприняты попытки расшифровать этот сообщение, быстро стало ясно, что у ученых просто нет ничего, за что можно зацепиться. Этот загадочный язык не был похож ни на египетские значки, ни на китайские или еще какие-либо. Но самое странное, что этот язык нисколько не походил на линейное письмо, которое существовало в древности на Крите.

По одной из версий, данная письменность была редкой разновидностью минойской письменности, существовавшей на Крите в 1850-1550 годах до нашей эры. При этом все равно не удавалось не только расшифровать это послание, но даже понять, как его следует читать – от центра к краям или от краев к центру.

Вскоре расшифровщики пришли к выводам, что общее количество значков на диске подозрительно мало для того, чтобы представлять собой отдельную пикрографическую систему письма, при которой каждый значок заменяет собой отдельное слово.

Однако значков было слишком много для так называемого силлабарического (слогового) алфавита, при котором каждый символ представляет собой отдельный слог, а группа слогов складывается в слово.

И в наши дни многие энтузиасты пытаются расшифровать эти записи, применяя ту или иную методику, но все равно безуспешно. Что же касается предположений о том. что может означает данный текст, то тут тоже нет общего значения. Предполагаются молитва или иной священный текст, проклятие, магическое заклинание, политический документ, список рекрутов, рассуждения о геометрии и тд.

Сторонники альтернативной истории считают Фестсткий диск одним из доказательств существования древних сверхразвитых цивилизаций, которые считаются мифическими – Атлантида, Лемурийцы, цивилизация континенту Му и тд. В доказательство этого они приводят известный факт, что глина, из которой слеплен диск, не встречается на Крите, а также уникальность значков и необычные изображения людей в значках.

Почти все отдельные головы там имеют прическу-ирокез, при этом почти все головы человечков в полный рост лысые. И сами головы вытянутые. Также единственная фигура женщины на диске совсем не похожа на традиционных стройных дам минойской культуры.

Из-за всех этих сложностей была даже теория, что Фестский диск это современная подделка, однако археолог Луиджи Пернье считался очень уважаемым среди коллег и в его работе не было ничего, что заставило бы подозревать его в создании фальшивки.

Тем ни менее эта версия имеет своих поклонников и не без причины. Дело в том, что Фестский диск ныне считается национальным достоянием Греции и власти страны протестуют против тщательного его изучения, якобы это может причинить вред артефакту.