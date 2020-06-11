Кто стучится в дверь ко мне? Феномен «ударов Смерти»

11.06.2020, 8:26, Разное

Во всем мире в разных культурах существуют свои суеверия, самые зловещие из которых относятся к предзнаменованиям Смерти. И самым известным среди них являются так называемые "Удары Смерти" или "Стучание Смерти".

С этим феноменом связано огромное количество баек и кажется, что это не просто страшилки на ночь для запугивания детей, а нечто, основанное на реальных событиях.

В самом распространенном виде "Ударами Смерти" называется настойчивое стучание во входную дверь (чаще по ночам), а когда хозяин дома открывает дверь, то на пороге никого нет. Считается, что это заходила Смерть и что в доме вскоре умрет кто-то из тех, кто слышал ее стучание.

Сроки исполнения этого мрачного пророчества в народе имеют разные варианты, иногда три дня, иногда три недели или три месяца. Порой встречается объяснение связи с цифрой "3", якобы это насмешка Смерти над божественной Святой Троицей (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Суеверия про удары Смерти распространены удивительно широко. Они встречаются как в Европе, так и в Африке, Азии или у индейцев Северной Америки. К примеру у американских индейцев считалось, что если они услышат три удара по барабану или три удара тяжелой палкой о землю и не обнаружат источника этих звуков, то это значит стучала сама Смерть и скоро кто-то скоропостижно умрет.

В Ирландии и Шотландии постукиванием Смерти считались удары в окна дома. Если стуков было три и стуки регулярно повторялись на протяжении 2-4 минут, то это считалось предзнаменованием тяжелой болезни или смерти.

Похожие суеверия есть и в арабских традициях, и в еврейских, и там виновниками в зависимости от культуры считались джинны, злые духи, демоны или сам Дьявол.

Все это может показаться безнадежно устаревшими суевериями, примерно как славянские суеверия, связанные с жизнью в деревенском доме, однако хватает и современных историй про удары Смерти. Одна из них была, к примеру, опубликована на сайте LiveAbout. По словам очевидца, это произошло однажды холодным зимним вечером в их доме, который стоял в отдаленном сельском районе. Там и днем то людей почти не встретишь, а по ночам и вовсе пусто на много миль вокруг.

"В тот вечер мы все собрались в гостиной, когда внезапно услышали громкий стук в переднюю входную дверь. Эта дверь уже давно была завалена снегом и потому мы не открывали ее, пользуясь другим входом. Она также не была освещена ночью. Поэтому все это показалось нам подозрительным, при этом стуки в дверь продолжались и были настойчивыми.

Моя мама осторожно подошла к двери и спросила "Кто там?". Никто не ответил, но продолжил стучать. Тогда мама стала говорить, чтобы стучавший прошел к другой двери, которая находится с боку дома. И снова никто не ответил, но постучал еще раз. Тогда моя мама наконец включила лампочку над входной дверью и заглянула в боковое окно, откуда было видно порог передней двери. Там было совершенно пусто.

И не просто пусто. На свежевыпавшем снегу не было видно никаких следов, ведущих к этой двери. Тогда мама повернулась к нам и сказала "Это означает, что в нашей семье кто-то скоро умрет". Мой папа был скептиком и сказал на это, что вероятнее всего это стучал ветер. Но на следующее утро нам позвонили и сообщили, что ночью неожиданно скончался наш дядя Чарли".

Следующая история подразумевает, что загадочные стуки могут быть связаны с аномальными местами. Эта история поступила с сайта Reddit от неназванной жительницы штата Калифорния. Однажды она поехала на отдых и остановилась в курортном городе на берегу океана. Тут в одном доме жила ее сестра с мужем, а еще в том же доме со своим мужем жила женщина по имени Джилл.

"Эта Джилл раньше имела подругу, которая за год до этого сильно напилась и упала на улице в сугроб. Ее завалило снегом и она замерзла насмерть. С тех пор Джилл наотрез отказалась от спиртного, хотя раньше тоже была большой любительницей выпить, и даже к пиву не прикасалась.

И вот на 3 или 4 недели моего пребывания в доме моей сестры, мы сидели вечером с сестрой и смотрели фильм ужасов "Бабадук". Было уже поздно – примерно 1 или 2 часа ночи, когда фильм закончился и мы пошли спать. Джилл и ее мужа тогда в доме не было, они уехали в те дни в поход.

Но едва мы погасили свет, как раздались три громких и отчетливых удара. Я спросила сестру, слышала ли она, и она кивнула и сказала, что может быть это гремит сушилка наверху. При этом сушилка была совсем новая и я никогда не слышала, чтобы она гремела. Мы легли снова спать, но через 10 минут снова раздались те же самые три громких стука. Теперь они походили на удары в дверь.

Я не стану много расписывать, но этот дом и раньше имел репутацию паранормального. Там вещи двигались сами по себе, лампы загорались без участия человека, а на некоторых предметах появлялись непонятные пятна крови. Поэтому я сделала вывод, что может быть из-за просмотра фильма ужасов в доме активизировалась очередная непонятная сила.

Прошли дни, Джилл и ее муж успели вернуться из похода, а потом я собрала свои вещи и уехала домой. И через два дня после этого Джилл нашли мертвой в ее комнате. Патологоанатом сказал, что она умерла из-за интоксикации алкоголем, потому что неожиданно приняла большую дозу спиртного. Это было странно и непонятно, ведь она так гордилась своей трезвостью, ничто не указывало на такую развязку".

Следующая история была рассказана на сайте LiveAbout пользователем Кристофером. По его словам в его семье было целых три случая, когда после таинственных стуков умирал кто-то из его родни. Первый произошел, когда Кристофер был еще ребенком и сидел дома с бабушкой. Внезапно он и бабушка услышали три громких стука, который исходили словно из ниоткуда и были слышны на весь дом. Вскоре после этого умерла его двоюродная бабушка.

Второй случай произошел, когда он был повзрослее и сидел дома с отцом. Он и его отец разом услышали три настолько сильных стука, что казалось от них весь дом сотрясся. А спустя всего несколько часов после этого двоюродный брат Кристофера умер от передозировки кокаином.

Третий случай произошел, когда он был уже взрослым и сидел однажды вечером один дома вместе со своей собакой. Кто-то три раза громко стукнул в дверь, но когда Кристофер открыл ее, на пороге было пусто. Всего через час после этого его собака скоропостижно скончалась от невыясненных причин.