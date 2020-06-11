Генпрокуратура Украины намерена добиваться ареста Порошенко

11.06.2020, 8:25, Новости дня

Офис генерального прокурора Украины намерен добиваться ареста лидера парламентской фракции партии «Европейская солидарность», бывшего президента страны Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Имя Порошенко в нём не указано, но отмечается, что речь идёт о депутате Верховной рады, который в 2018 году занимал пост главы государства. Следствие вменяет в вину Порошенко то, что два года назад он, будучи президентом, издал «явно преступный указ» и склонил главу Службы внешней разведки страны к превышению им власти и полномочий.

Ранее в среду Генпрокуратура Украины сообщила, что Петру Порошенко предъявлено новое обвинение, которое касается дела о незаконном назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. При этом адвокаты экс-президента говорят, что вручение соответствующих документов в Государственном бюро расследований (ГБР) не состоялось. По словам адвоката Ильи Новикова, вместо допроса по другим делам, из-за которых Порошенко приехал в бюро, некий «клерк» предъявил «какие-то ксерокопии документов» и попытался вручить его клиенту уведомление по делу Семочко. После этого Порошенко покинул здание через черный ход и выехал на встречу с генпрокурором Украины.

Как отмечает «Немецкая волна», по обвинению в превышении власти экс-президенту грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. При этом за последнее время ГБР возбудило против политика 21 уголовное производство по различным фактам его деятельности на посту президента.

10 июня Порошенко вызывали, в частности, как свидетеля на допрос по уголовному делу о перемещении через границу Украины с нарушением правил таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников. У здания ГБР в этот момент собрались сторонники экс-президента, которые устроили выставку карикатур на нынешнего президента Владимира Зеленского. Сам Порошенко заявил, что надеется на извинения и закрытие возбужденных против него дел. Он назвал их попытками политического преследования лидера оппозиции по личному заказу Зеленского.