Политика: Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

11.06.2020, 8:16, Новости дня

Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади?

В среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву на парад Победы в Москве 24 июня. Он подчеркнул, что отношения РФ и Белоруссии выдержали проверку на прочность в период пандемии коронавируса.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила подтверждения визита на парад Победы от Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии. При этом он отметил, что ряд лидеров получили приглашение, РФ ожидает от них подтверждение «со дня на день».

Журналисты поинтересовались у Пескова, отправлялось ли президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение. «Нет, насколько я знаю, не отправлялось», – ответил он и пояснил, что Украина де-факто не является участницей СНГ и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. Акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ.

О возможном приглашении Зеленского на парад говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков в августе прошлого года. Однако после того, как в начале года украинский лидер заявил, что к началу Второй мировой войны и холокосту привел сговор СССР и нацистской Германии, в Кремле изменили свое мнение.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также подтвердил свое участие. Ранее сообщалось, что его решение принять участие в параде в Москве будет зависеть от выздоровления. Затем он сообщил, что тест на коронавирус отрицательный, так что ничего не мешает поехать на парад Победы, пишет РИА Новости.

Ранее директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов сообщал, что повторные приглашения получат и лидеры других стран, ранее приглашенные на парад 9 мая, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее тот подтвердил, что посетит парад 9 мая.

В конце мая палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщал о том, что президент Палестины Махмуд Аббас в случае получения нового приглашения примет участие в параде Победы 24 июня в Москве.

Россия пригласила главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы 24 июня в Москву, об этом стало известно по итогам телефонной беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с американским коллегой.

Генсекретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе регулярной пресс-конференции заявил, что решение по поводу возможной поездки премьер-министра Японии Синдзо Абэ на парад Победы на данный момент не принято, пишет ТАСС. Ранее общенациональная газета Asahi сообщила, что премьер-министр Японии не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня, так как мероприятие в основном рассчитано на страны-бывшие республики СССР, однако обсуждение этого вопроса сойдет на нет без привлечения лишнего внимания.

Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая – но этот парад в итоге из-за коронавируса был отменен. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов отмечает, что на парад, помимо глав Белоруссии и Казахстана, приедут в первую очередь лидеры тех государств, чье население считает Россию братской страной. Сенатор также считает, что некоторые не приедут исключительно из-за ситуации с коронавирусом. «Если в стране тяжелая эпидемиологическая ситуация, и лидер уезжает куда-то – это вызывает вопросы… Наш лидер, например, не поехал на парад в Минск 9 мая. Это же не значит, что мы против российско-белорусского союзного государства», – отметил Климов газете ВЗГЛЯД.

Другой причиной отказа могут быть плотные графики, которые иногда расписаны на год-два вперед. «Тут очень много вопросов, которые никак не связаны с отношением к России», – уверен Климов.

Согласие Макрона прибыть в Москву, по мнению Климова, продиктовано желанием французского лидера «показать себя истинным лидером Европы». Отказ приехать Ангелы Меркель сенатор объяснил тем, что ее партия теряет голоса, а сама канцлер ФРГ уже сообщила об отказе выдвигаться на очередной срок. Отказ японского премьера Климов объяснил историческими событиями. «Представьте, вы премьер-министр страны, на которую СССР напал, и вы едете на парад. Какое впечатление это произведет на ваш электорат? Японский премьер чисто теоретически мог бы приехать 9 мая», – считает сенатор.

Что касается приглашения президента Чехии Милоша Земана, то «это человек, который никогда не стеснялся называть вещи своими именами, который никогда не называл возвращение Крыма – оккупацией, который постоянно подчеркивал свои братские чувства по поводу России». Впрочем, с учетом последнего дипломатического сканадала между странами, судьба визита чешского президента пока не определена. «Земан убежденный сторонник того подхода, что РФ спасла Европу, в том числе тогдашнюю Чехословакию», – напомнил Климов.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин подчеркивает, что главы государств одновременно являются политиками, «поэтому любое решение – пригласить президента или нет, несет политический подтекст. «В случае с Зеленским подтекст совершенно определенный – глава Украины ведет себя враждебно по отношению к России. Он расширил и углубил политику Порошенко по невыполнению Минских соглашений», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

«А на праздники приглашают людей, которые симпатичны тому, кто приглашает, или по крайней мере тех, кто не вызывает сильного отторжения. В данном случае Зеленский сделал все, чтобы не оказаться в списке гостей», – резюмировал политолог.

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