Объявлена дата поставок российского препарата для лечения коронавируса

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11.06.2020, 8:09, Разное

Регионы РФ начнут получать первые партии российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса уже 11 июня. Об этом заявили представители компании «ХимРар» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Всего в июне производитель намерен передать почти 60 000 курсов медикамента в специализированные медицинские учреждения. Разработчики полагают, что это позволит закрыть острую потребность в препаратах если не у всех регионов, то хотя бы у части. Затем поставки будут распределены по всей России.

Так, к середине следующей недели российский препарат «Авифавир» для лечения коронавируса получат 35 регионов РФ. Именно от них поступили первые заявки. Производители препаратов предупреждают, что участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают приобрести лекарство от COVID-19, в основу которого легло вещество фавипиравир.



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