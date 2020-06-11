 

Итальянский ученый оценил вероятность второй волны коронавируса

11.06.2020, 8:08, Новости дня

Второй волны коронавируса предстоящей осенью может не быть, поскольку исследования показывают, что COVID-19 ослабевает, сообщил итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи.

«Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», – сказал вирусолог в интервью РИА «Новости».

По его словам, о невозможности возникновения второй волны свидетельствуют исследования, проведенные сотрудниками возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele.

Ученые сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу в период с 1 по 15 марта, а также 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. В результате эксперты пришли к выводу, что в начальной стадии эпидемии вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости) была в десятки раз выше, чем в конце мая. 

Клементи отметил, что в последнее время наблюдается улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки. Это, по словам эксперта, означает, что сам коронавирус ослабевает.

«Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», – сообщил он.

Ученый подчеркнул, что вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии. 

Также он предположил, что скоро вирус настолько ослабнет, что «как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания».

Ранее специалисты из Йельского университета проследили за реакцией иммунной системы мужчин и женщин на заражение коронавирусом и обнаружили, что иммунитет у женщин гораздо активнее борется с инфекцией. 



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