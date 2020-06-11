Евгений Малкин – автор лучшего гола “Питтсбурга” в сезоне

11.06.2020, 8:00, Новости дня

Американский новостной портал Pensburgh составил рейтинг лучших голов команды "Питтсбург Пингвинз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20.

"Пингвины" в минувшей "регулярке" забросили 224 шайбы. Лучшим признан гол форварда Евгения Малкина в ворота "Вашингтона" (3:5). Тогда россиянин убежал в контратаку, эффектно обыграл защитника и поразил ворота соперника.

Второе место занял гол Сидни Кросби в ворота "Колорадо Эвеланш" (3:2). Замкнула тройку шайба Криса Летанга, который забил Антону Худобину в игре с "Даллас Старз" (4:2).

Напомним, НХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Будет проведен розыгрыш Кубка Стэнли, в котором выступят 24 клуба, а не 16, как обычно.

Малкин в текущем сезоне в составе "пингвинов" принял участие в 55 играх, в которых набрал 74 очка – 25 голов и 49 передач.