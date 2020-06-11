Провальная попытка военных США остановить российский патруль в Сирии попала на видео
11.06.2020, 7:48, Новости дня
Неудачную попытку американских военных преградить путь российскому военному патрулю в Сирии сняли на видео.
На ролике видно, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину перед российским патрулем. В этот момент из-под ее капота начинает валить пар, бронеавтомобиль начинает буксовать, после чего глохнет.
Another road accident in eastern #Syria between the Russian and American #convoy. Why the Americans so unlucky the last week. Let's make #MRAP great again! pic.twitter.com/yhQx2cbzUF
— Alexwarcorr (@alexwarcorr) June 10, 2020 «Инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке», – сообщил источник РИА «Новости».
Инциденту предшествовал хлопок, характерный для прорыва трубки системы охлаждения двигателя.
Россияне продолжили следование по маршруту.
Напомним, во вторник под бронеавтомобилем патруля военной полиции РФ в сирийском Кобани сработало взрывное устройство, никто не пострадал.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет