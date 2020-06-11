Уровень загрязнения воздуха в Парижском регионе возвращается к докарантинному

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11.06.2020, 7:45, Новости дня

Во время самоизоляции в столичном регионе Франции зафиксировали улучшение показателей воздуха, однако за первые три недели после возвращения к обычной жизни всё вернулось к прежним значениям, пишет Le Monde. При этом французы успели почувствовать положительные изменения и выступают за введение мер для ограничения загрязнения атмосферы в крупных городах.


Reuters

С окончанием карантина загрязнение воздуха в Парижском регионе возвращается к своему обычному уровню, пишет Le Monde. Согласно опубликованным данным, это даёт основания предполагать, что явно выраженное улучшение во время самоизоляции было всего лишь мимолётной передышкой. В ближайшие дни похожие исследования должны подтвердить эти результаты в других регионах Франции.

Как рассказывает издание, в среду 10 июня Airparif, организация по контролю за качеством воздуха в Парижском регионе, представила первый посткарантинный отчёт. Согласно её анализу, за три недели после выхода из карантина (11-31 мая) уровень загрязнения практически вернулся к «обычному» уровню. Возобновление различных видов деятельности, особенно дорожного движения, привело к возросшему количеству вредных веществ, попадающих в атмосферу: 80% от уровня до карантина и до 90% на кольцевых автодорогах. Речь идёт об оксидах азота, ультрадисперсных частицах (PM10 и PM2.5) и углекислом газе.

Французская газета отмечает, что во время карантина концентрация диоксида азота снизилась на 25%, однако по итогу первых трёх недель после возвращения к нормальной жизни этот разрыв составил уже всего 15%. Что касается мелкодисперсных частиц, то их концентрация уменьшилась только на 7% во время самоизоляции и за три недели уже вернулась к привычному уровню для этого времени года. Этому способствовали погодные условия, благоприятные для их возникновения и переноса, а также то, что сельскохозяйственные разбрызгиватели не прекращали свою работу.

По данным Airparif, во время карантина уровень загрязнения от главного источника — дорожного движения — сократился в четыре раза по сравнению с показателями на 9 марта. В то же время выход из изоляции оказывает намного более постепенное влияние на окружающую среду, что объясняется соблюдением принятых мер во время первого этапа возвращения к нормальной жизни.

В статье отмечается, что в шести французских городах — Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Ницце и Лилле — в середине мая провели опрос. Подавляющее большинство городских жителей (71%) почувствовали улучшение качества воздуха во время карантина и не хотят возвращения прежней ситуации. Кроме того, 72% высказались за запрет машин в центре города и введения зон, свободных от выхлопных газов. Глава ассоциации Respire Оливье Блонд объяснил Le Monde, что за время карантина каждый смог насладиться свежим воздухом и тихими улицами — это кардинальным образом изменило поведение людей и создало особые условия для изменения французских городов и улучшения жизни граждан, чем должны заняться руководители на местах.  



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