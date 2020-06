“Порошенко украл зарплату Семочко, а самого Семочко съел”. В соцсетях обсуждают вручение первого подозрения пятому президенту Украины

11.06.2020, 7:42, Новости дня

10 июня Государственное бюро расследований сообщило, что объявило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. По версии следствия, экс-президент оказывал незаконное давление на главу СВР, лоббируя назначение Семочко.

Позже Офис генпрокурора Украины отправил Порошенко подозрение по почте (по всей видимости, в прокуратуре признали, что попытка объявления подозрения в офисе ГБР была неудачной).

Это событие стало главной темой для обсуждения в украинском сегменте интернета. “ГОРДОН” публикует подборку мнений.

Уголовное дело превратить в театр абсурда — вот и вся стратегия адвокатов Порошенко. Пока получается слабовато.

— Vlad (@Ukraine_Twi) June 10, 2020

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в преддверие допроса Порошенко в ГБР напомнил, что Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС “обязалась полностью придерживаться принципа верховенства права”. “Политически мотивированные преследования должны быть исключены”, – написал он.

The interrogation of former President @Poroshenko by State Bureau of Investigation is scheduled for today. [email protected] Association agreement obliges Ukraine to fully adhere to the rule of law and other fundamental principles.There cannot be any politically motivated prosecutions

— Petras Austrevicius (@petras_petras) June 10, 2020

В свою очередь бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказал мнение, что все в чем-то виновны, и выбор, кого преследовать по закону, – это политическое решение. “Лучше было бы строить национальное единство на фоне агрессии России на Донбассе и в Крыму, как говорил [президент Украины Владимир] Зеленский в своем выступлении 24 августа”, – считает Волкер.

With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea, as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ

— Kurt Volker (@kvolker) June 10, 2020

Журналистка Наташа Влащенко недоумевает, почему иностранные политики обеспокоены судьбой Порошенко.

Квасневский предостерегает Зеленского от любых действий против ПорошенкоПочему нас все «застерігають»? Почему нам… Posted by Natasha Vlaschenko on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Нардеп Владимир Арьев, представляющий партию Порошенко “Европейская солидарности”, уверен, что сегодняшнее решение бумерангом вернется Владимиру Зеленскому.

Зеленський і його ручні ОГПУ-ДБРи вирішили погратися з вогнем і позапускати бумеранг. Ок. Спочатку буде яскраво. А потім дуже боляче прилетить назад.

— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) June 10, 2020

Еще один соратник Петра Порошенко, экс-генпрокурор Юрий Луценко не преминул напомнить, что во время его работы заочно к тюремному сроку был приговорен беглый экс-президент Виктор Янукович. Луценко заявил, что “высших руководителей государства не только можно, но и нужно привлекать к ответственности”. Однако в случае с Порошенко, считает бывший генпрокурор, доказательств правонарушения не предоставлено.

Як Генпрокурор, який добився засудження екс Президента Януковича, я вважаю, що вищих керівників держави не тільки можна,… Posted by Юрій Луценко on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Неожиданно с критикой в адрес Офис генпрокурора выступил еще один бывший представитель Генеральной прокуратуры Украины, действующий нардеп от партии Виктора Медведчука “Оппозиционная платформа – За жизнь” Ренат Кузьмин. Суть подозрения он назвал “скверной пародией на правосудие в стиле позднего “Квартала 95”.

Подозрение Порошенко в «подстрекательстве начальника разведки к превышению власти» — скверная пародия на правосудие в… Posted by Ренат Кузьмин on Kolmapäev, 10. juuni 2020

Популярный Telegram-канал “Резидент” высказал конспирологическую теорию о том, что вручение подозрения – лишь игра команды Зеленского с Порошенко.

Но пользователь Twitter Марьян Середа полагает, что дело в действительности может быть более драматичным.

Порошенко вкрав зарплату Сємочко,а самого Сємочко потім зїв.

— Мар’ян Середа (@MarianSereda) June 10, 2020