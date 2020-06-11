Юлию Латынину вызвали в СК из-за эфира «Эха Москвы»

11.06.2020, 7:35, Разное

…в котором она зачитала письмо медиков о неготовности регионов к борьбе с COVID-19.

Пресненский следственный отдел начал проверку в связи с распространением обозревателем «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлией Латыниной «ложной информации» о неготовности регионов, в том числе Татарстана, к борьбе с коронавирусом. Это следует из поступившего в редакцию «Эха» письма следователя (есть в распоряжении «Новой»).

Претензии СК вызвал эфир программы «Код доступа» от 11 апреля на «Эхе», в котором Латынина зачитала обращение медиков, пересланное ей главой «Альянса врачей» Анастасией Васильевой. В нем, в частности, медработники из Нижнекамска рассказывают о нехватке средств защиты и тяжелых условиях труда.

В письме также говорится, что в марте в городе зафиксировали 1300 пациентов с двусторонней пневмонией (в 2019 году, как указано в обращении, их было 79), но при этом ни одного теста на коронавирус проведено не было. «А по телевизору говорят о свободной ситуации и что наш город чуть ли не единственный в Татарстане, где нет зараженных коронавирусом людей», — заявляли медики.

Следователи попросили редакцию радиостанции «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в следственный отдел для дачи объяснений. СК также хочет выяснить, по какому адресу журналистка соблюдала самоизоляцию в период действия ограничительных мер.

Ее адвокат Марина Андреева рассказала, что ждет, когда с ней свяжется следственный отдел. «Новая газета» готова предоставить следователям контакты защитника. В беседе с «Новой» Андреева отметила, что ей непонятно, в чем «ложность» озвученной в эфире «Эха» информации, и почему для СК в рамках проверки важны сведения о том, где Латынина находилась в самоизоляции.

Екатерина Баталова

Корреспондент