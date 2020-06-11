Экс-чиновница в Мурманске отсудила деньги у семьи сбитого ребенка

11.06.2020, 7:30, Новости дня

Семья мальчика, катавшегося на велосипеде и сбитого экс-чиновницей под Мурманском, намерена обжаловать решение суда, который взыскал с них 111 тыс. рублей компенсации за повреждение машины, сообщил адвокат семьи Дмитрий Буянов.

Адвокат сообщил, что суд встал на сторону экс-чиновницы Лилии Хорунженко. «Мы подали апелляционную жалобу на решение Октябрьского суда. Жалоба принята и должна быть направлена в областной суд. Если бы не было оснований, мы бы ничего бы не обжаловали. Здесь не в деньгах дело, это вопрос принципа», – передает РИА «Новости» слова Буянова.

По его словам, суд отказался принять доводы стороны ответчика, в частности, семья ребенка заявляла, что экс-чиновница ехала с большей скоростью, чем сама заявила.

«Она настаивала, что скорость в момент столкновения была около 20 километров в час. Мы с экспертом выезжали на место, он произвел расчеты и пришел к выводу о том, что скорость автомобиля была около 40-45 километров в час. Наш расчет не принят судом, поскольку «заключение сделано стороной ответчика, заинтересованного в результате дела», – отметил адвокат.

Он заявил, что суд не стал принимать во внимание, что территория, на которой произошло ДТП, является садово-огородническим товариществом, где, по словам адвоката, нет перекрестков и прилегающих территорий, а есть проходы и проезды. «Мы настаиваем, что эта территория имеет признаки жилой зоны. Суд не дал оценку этому заключению по той же причине», – сказал Буянов, добавив, что семья пострадавшего мальчика «намерена идти до конца».

В июле 2018 года в дачном поселке Юркино под Мурманском подросток 13 лет катался на велосипеде и попал под колеса Volkswagen. Мальчик получил травмы, в том числе перелом челюсти и сотрясение мозга. В ГИБДД пришли к выводу, что ребенок при выезде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог не справился с управлением и столкнулся с движущимся по главной автодороге автомобилем.

В ведомстве посчитали, что подросток нарушил правила – он мог передвигаться только по тротуарам и велосипедным дорожкам, а выезжать на дорогу общего пользования ему было нельзя. В действиях водителя состава административного нарушения не нашли.