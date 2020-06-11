Дочь старше жены: как выглядит 41-летняя наследница Николаева

11.06.2020, 7:30, Разное

В последнее время Игорь Николаев часто показывает свою четырехлетнюю дочь, которую ему подарила возлюбленная Юлия Проскурякова. Некоторые поклонники уже успели позабыть, что у музыканта есть еще одна наследница, которая родилась в 1978 году. Кстати, ее тоже зовут Юлия.

Однако недавно Николаев все же напомнил подписчикам о ее существовании. Композитор опубликовал снимок, на котором запечатлена старшая дочь на природе в компании нескольких кошек и собаки. Игорь Юрьевич пояснил, что это фото выложила в Сеть сама наследница, а уже он, в свою очередь, поделился им со своими поклонниками.

Известно, что Юлия живет в Майами. У музыканта очень теплые отношения с дочерью. Он часто летал в США, когда были открыты границы между странами. В настоящий момент из-за пандемии коронавируса приходится довольствоваться онлайн-встречами.

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 10 Июн 2020 в 5:52 PDT

Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит весьма молодо. Некоторые заметили, что дочь очень похожа на своего знаменитого отца. “Какая она у вас красавица”, ”

Какая чудесная компания и милая девушка”, “Копия папа”, – написали подписчики.

Напомним, в 1978 году Игорь Николаев женился на своей однокласснице Елене Кудряшевой. Брак просуществовал 13 лет. После этого музыкант узаконил свои отношения с Наташей Королевой.