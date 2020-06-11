Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
11.06.2020, 7:30, Новости дня
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
«Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы», – написал Трамп в своем Twitter и призвал к соблюдению закона и порядка.
Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов «насмехаются» над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.
«Верните себе свой город сейчас же», – призвал Трамп местные власти. – «Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно».
Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.
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