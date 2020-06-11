 

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

11.06.2020, 7:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.

«Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы», – написал Трамп в своем Twitter и призвал к соблюдению закона и порядка.

Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов «насмехаются» над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

«Верните себе свой город сейчас же», – призвал Трамп местные власти. – «Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно».

Напомним, в среду в США похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого спровоцировала погромы в Соединенных Штатах.



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