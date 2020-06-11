 

Первая жена погибшего в ДТП Сергея Захарова не имеет претензий к Михаилу Ефремову

11.06.2020, 7:09, Разное

Официальная супруга Сергея Захарова, погибшего в автокатастрофе с пьяным Михаилом Ефремовым, не имеет претензий к актеру. Хотя ранее в передаче «Пусть говорят» вдова курьера Ирина Стерхова заявляла, что не пойдет на мировую с российским актером.
Неразбериху с женами прояснил адвокат Юлиан Соболев. Он сослался на слова сына Сергея Захарова, утверждавшего, что тот никогда не был знаком с Ириной Стерховой, а единственной законной супругой погибшего курьера была его мама. Оказалось, что у Сергея Захарова было две официальных жены.

От первой супруги, которая заявила, что не имеет претензий к Михаилу Ефремову по поводу аварии, Сергей Захаров ушел, когда его сын был маленьким. Чтобы его не травмировать он решил не расторгать первый брак, но при этом женился во второй раз. С Ириной Стерховой, не собирающейся прощать Михаила Ефремова, погибший автокурьер прожил 22 года. Знакомые его первой супруги полагают, что она до сих пор не простила измену мужа.



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