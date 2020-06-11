Разин рассказал о встрече с Ефремовым на «Кинотавре»

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11.06.2020, 7:08, Новости дня

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о своем отношении к актеру Михаилу Ефремову после ДТП с его участием, в результате которого погиб человек.

По словам Разина, он встречался с Ефремовым на кинофестивале «Кинотавр», при этом постоянно видел его в пьяном виде. «Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня – это самое страшное явление», – написал продюсер в Instagram.

Он добавил, что правоохранительные органы должны привлекать людей к ответственности вне зависимости от их политических взглядов и регалий.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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