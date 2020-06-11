В ЕС не видят причин для отмены санкций в отношении Москвы

11.06.2020, 6:55, Новости дня

В руководстве ЕС не видят причин для снятия санкций с России из-за пандемии коронавируса.

О сохранении ограничительных мер, связанных с конфликтом на востоке Украины, говорится в письме двух высокопоставленных членов европейского руководства – главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Их послание от 26 мая адресовано группе депутатов Европарламента. Текст оказался в распоряжении Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В письме говорится, что санкции, введенные против Москвы из-за её роли в конфликте на территории Донбасса и аннексии Крыма, не мешают российским властям противостоять эпидемии коронавирусной инфекции. «Ни одна из мер не предусматривает запрета на экспорт продуктов или лекарств, вакцин или медицинского оборудования», – подчеркивается в тексте.

Ранее 19 членов Европейского парламента в письме руководству ЕС обвинили Россию в попытках повлиять на позицию Брюсселя и добиться пересмотра или снятия санкций, воспользовавшись периодом пандемии.

Во время видеоконференции «Большой двадцатки» в марте российский президент Владимир Путин предлагал приостановить действие экономических санкций по гуманитарным соображениям, чтобы не ограничивать возможности государств в их борьбе с коронавирусом.

Первый пакет санкций в отношении Москвы ЕС ввёл в 2014 году – в ответ на аннексию Крыма. Россию также обвинили в разжигании конфликта на востоке Украины, что Москва всегда отрицала. А присоединение полуострова Россия называет восстановлением исторической справедливости.

В марте этого года Евросоюз продлил еще на шесть месяцев запрет на выдачу виз и заморозку активов 175 граждан и 44 юридических лиц. 19 июня Брюссель, как ожидается, согласует продление экономических санкций в отношении России, которые затрагивают энергетический и банковский секторы.

В среду, 10 июня, послы стран ЕС договорились продлить еще на год запрет европейским компаниям инвестировать в экономику Крыма.