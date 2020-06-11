Трамп отказался переименовывать названные в честь конфедератов военные базы США

11.06.2020, 6:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не намерена обсуждать переименование военных баз, названных в честь командующих армией конфедератов.

«Кто-то предположил, что нам следует переименовать не менее 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и так далее. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории выигрышей, побед и свободы. Соединенные Штаты Америки тренировали и размещали наших героев в этих святых местах и выиграли в двух мировых войнах», – написал Трамп на своей странице в Twitter

«В связи с этим моя администрация даже не будет рассматривать [возможность] переименования этих величественных и легендарных военных объектов. Наша история величайшей страны в мире не будет искажена. Уважайте нашу армию!» – продолжил американский лидер.

Ранее министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить переименование американских военных баз, названных в честь конфедератов. Также стало известно, что руководство ВМС США собралось запретить флаг Конфедерации.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Напомним, в начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. Перед этим в штате была снесена статуя погибшим солдатам Конфедерации.

После этого спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.