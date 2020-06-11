 

Рудковская начала готовить Александра Плющенко к съемкам в «Ералаш»

11.06.2020, 6:30, Разное

Сына российского фигуриста Плющенко и продюсера Яны Рудковской пригласили на съемки киножурнала «Ералаш». Создатели проекта посмотрели несколько миниатюр, которые Александр Плющенко сделал с мамой, после чего ему поступило предложение от организаторов.
Раньше Яна Рудковская в основном публиковала видеозаписи, на которых Александр Плющенко был запечатлен во время выполнения очередного сложного прыжка в фигурном катании. Но недавно они начали разыгрывать театральные сценки, поскольку сын спортсмена и продюсера мечтал сняться в «Ералаш». Когда его пригласили на съемки, они вновь записали миниатюру, в которой Александр Плющенко и Яна Рудковская передали привет Максиму Галкину, чей диалог вдохновил их.

Для каждого ролика спонтанно придумывался сюжет, заранее к съемкам никто не готовился, передала слова сына Яна Рудковская. Поклонников привели в восторг артистичность и эмоциональность Александра Плющенко. Фанаты посчитали, что если он решит отказаться в будущем от спортивной карьеры в фигурном катании, то сможет профессионально развиться в сфере кино.
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