 

В шесть регионов отправились бригады московских медиков

11.06.2020, 6:28, Новости дня

Еще шесть бригад московских медиков отправились в регионы, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом. Их ждут Владимирская и Псковская области, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкальский край и Дагестан.

Всего в эти регионы направлено 40 специалистов. В Дагестан уже прибыла медицинская бригада во главе с Денисом Проценко — главным врачом больницы в Коммунарке. Медики взяли с собой всё необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

27 мая президент поручил столичному градоначальнику направить бригады московских врачей в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает телеканал "Россия 24".



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