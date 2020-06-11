В шесть регионов отправились бригады московских медиков

11.06.2020, 6:28, Новости дня

Еще шесть бригад московских медиков отправились в регионы, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом. Их ждут Владимирская и Псковская области, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкальский край и Дагестан.

Всего в эти регионы направлено 40 специалистов. В Дагестан уже прибыла медицинская бригада во главе с Денисом Проценко — главным врачом больницы в Коммунарке. Медики взяли с собой всё необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

27 мая президент поручил столичному градоначальнику направить бригады московских врачей в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает телеканал "Россия 24".