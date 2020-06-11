 

Полиции в США запрещают удушающие приемы при задержании

11.06.2020, 6:28, Новости дня

Уже по меньшей мере 12 американских городов запретили полицейским использовать удушающие приёмы при задержании.

Это стало ответом местных властей на массовые протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Демонстрации в США продолжаются уже третью неделю. На этом фоне объектами вандализма становятся статуи Христофора Колумба. Многие американцы считают его колонизатором и обвиняют в притеснении коренного населения.

Тем временем продолжается разбирательство с полицейскими, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда. Одного из них — Томаса Лейна — освободили под залог в 750 тысяч долларов, сообщает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

13.05 / С 1 июня в Чебоксарах возобновят авиасообщение

13.04 / Путин допустил использование средств Минобороны для борьбы с коронавирусом

24.05 / Der Tagesspiegel – без участия Китая в новых договорах по контролю за вооружением нет смысла

05.06 / ФСБ задержала Леху Иркутского

08.06 / Дело MH17. Ни один из подозреваемых не пришел на заседание суда

08.06 / Найден клад в миллион долларов, в поисках которого погибли несколько человек

30.05 / Боевики обстреляли участок разведения в Золотом

18.04 / Пульмонолог назвал симптомы коронавируса на коже

10.06 / У некоторых шимпанзе в сердце растет кость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска