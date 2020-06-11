 

“Нафтогаз” отозвал Витренко из набсовета “Укрнафти”

11.06.2020, 6:10, Новости дня

НАК “Нафтогаз України” отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете “Укрнафти”. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогазу” на странице в Facebook.

Новым представителем “Нафтогазу” в набсовете стал директор дивизиона “Нефть” группы “Нафтогаз” Николай Гавриленко. 

Сообщается, что он продолжит “регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными”. В частности, речь идет об относительно спорных объемах газа и накопленном налоговом долге.

“За дальнейшее взаимодействие “Нафтогазу” с “Укрнафтою” отвечает финансовый директор “Нафтогазу” Петер ван Дрил”, – говорится в сообщении.

Нафтогаз відкликав Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді Укрнафти. Новим представником…

Posted by Нафтогаз України – Naftogaz on Kolmapäev, 10. juuni 2020

13 мая Витренко написал в Facebook, что его предупредили о сокращении должности исполнительного директора НАК “Нафтогаз України”, что означает: через два месяца он будет уволен.

В НАК объяснили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.

В интервью LIGA.net, опубликованном 19 мая, Витренко заявил, что его планируемое увольнение с должности связано с Офисом президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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