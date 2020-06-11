Конте вызывают в прокуратуру по делу о вспышке COVID-19 на севере Италии

11.06.2020, 6:10, Новости дня

Премьер-министра Италии Джузеппе Конте 12 июня опросят в качестве свидетеля прокуроры из города Бергамо в Ломбардии, расследующие действия властей в начале вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 10 июня сообщило издание Il Fatto Quotidiano.

Изучается вопрос закрытия на карантин муниципалитетов в провинции: часть из них были объявлены “красной” зоной и закрыты на въезд и выезд, другие оставались “оранжевой” – с возможностью свободного передвижения.

Следователи уже заслушали главу правительства Ломбардии Аттилио Фонтану. В Риме, кроме Конте, они намерены побеседовать с министром здравоохранения Роберто Сперанцей и министром внутренних дел Лучаной Ламорджезе.

В прокуратуре подчеркнули, что речь на данном этапе не идет о судебном преследовании чиновников, а только об установлении фактов.

Также 10 июня в прокуратуре Бергамо приняли около 40 жалоб родственников жертв пандемии, пишет Il Fatto Quotidiano. Жители муниципалитета объединились в общественную организацию, чтобы требовать справедливого расследования причин катастрофы, постигшей регион.

По данным минздрава Италии, из 34 114 умерших за время вспышки COVID-19 на Ломбардию приходится 16 349.

22 февраля, когда в Италии заболело более 50 человек, а двое скончались, правительство Конте приняло декрет, в котором говорилось о введении карантина в ряде северных регионов, однако речь не шла о полном прекращении сообщения и закрытии границ.

Среди крупных городов страны Бергамо пострадал от эпидемии сильнее всего.