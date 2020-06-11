 

ГБР сняло ролик о Порошенко, используя кадры программы “Квартала 95” и слово “порохоботы”. Видео

11.06.2020, 6:10, Новости дня

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат. 

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня в ГБР сообщили, что Порошенко объявили первое подозрение – по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. В то же время защита экс-президента утверждает, что подозрение Порошенко пытались вручить, но не вручили. Адвокат политика Илья Новиков заявил, что только генпрокурор Ирина Венедиктова уполномочена в таких случаях сообщать о подозрении. 

Офис генпрокурора заявил, что будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

видео

Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Валюты СНГ: лидер мая — киргизский сом

30.04 / Мнучин обсудил с коллегами из G7 меры борьбы с экономическими последствиями пандемии

21.05 / France 24 – «счётчик смерти» в Нью-Йорке отсчитывает степень некомпетентности Трампа в борьбе с пандемией

23.05 / Дань уважения – отменённый Каннский кинофестиваль заменил фестиваль кино под открытым небом

17.04 / В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

22.04 / Чемпионат Швеции по футболу начнется в середине июня

02.06 / Подростка заподозрили в убийстве матери в Петербурге

24.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс. человек

30.04 / Пивоварам разрешат производить антисептики

25.04 / Первой жертвой коронавируса в Сочи стал депутат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска