 

Скандал с интимными фотографиями спровоцировал выкидыш ребенка у Наташи Королевой

11.06.2020, 6:09, Разное

Российская певица Наташа Королева вспомнила, как из-за скандала с интимными фотографиями у нее произошел выкидыш, на фоне которого она потеряла ребенка. Со стрессом ей помог справиться не муж, а ее друг — психотерапевт, давший ей множество советов.
В 2015 году Наташа Королева намеревалась родить Сергею Глушко второго ребенка, но именно в этот период разразился громкий скандал, поводом для которого стали попавшие в Сеть интимные фотографии исполнительницы. Певицу тогда раскритиковали за такую попытку пиара, но Наташа Королева призналась, что снимки были предназначены для мужа, а она испытала настолько сильный стресс, что потеряла ребенка.

После этого ей пришлось обратиться за помощью к знакомому психотерапевту. Он посоветовал певице больше медитировать, слушать музыку, созерцать красоту и не смотреть телевизор. Наташа Королева стала больше путешествовать, со временем плохие мысли начали покидать ее, призналась исполнительница. Также ей помощь оказала концертный директор Марина Наринская. За все это время Королева не пила алкогольные напитки, полагая, что может «подсадиться» на спиртное.



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