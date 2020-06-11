Определены регионы популяционного исследования на иммунитет к коронавирусу

11.06.2020, 6:08, Новости дня

Исследование состояния популяционного иммунитета к коронавирусу планируется провести на территории Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга в июне, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что на территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», – говорится в сообщении на сайте ведомства

В исследование будут включены дети от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

В Роспотребнадзоре пояснили, что полученные в ходе исследования данные будут необходимы «для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции».

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова объяснила необходимость популяционного исследования.

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