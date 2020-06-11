 

В мае в столице умерли больше 5 тысяч зараженных коронавирусом

11.06.2020, 6:00, Разное

В мае в Москве зарегистрировали 15 713 смертей, что на 5 715 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти был отмечен в 5 260 случаев (92% всей избыточной смертности в мае), сообщает столичный департамент здравоохранения.

В целом превышение смертности в мае в Москве составляет 5 799 случаев по сравнению со средним значением этого месяца за последние три года. Основной причиной смерти в мае COVID-19 стал для 2 757 человек, уточняет мэрия.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2% с учетом случаев, где он стал основной причиной смерти, и 3,8% — с учетом всех случаев смерти зараженных. Депздрав отмечает, что это ниже, чем в Нью-Йорке (10,7%), Лондоне (22,7%), Стокгольме (15,2%) и Мадриде (21,5%).

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Ранее столичные власти сообщили, что число жертв коронавируса в апреле может быть скорректировано с 639 до 1 561. К первоначальным данным решили прибавить людей, причиной смерти которых, скорее всего, стала инфекция, даже при отрицательном результате теста. Кроме того, власти выделили пациентов, у которых COVID-19 вызвал смертельные осложнения основного заболевания.

Источник: Новая газета



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