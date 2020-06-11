Ефремов получил полсотни штрафов за нарушение ПДД

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11.06.2020, 5:54, Разное

Артисту грозит тюремный срок до 12 лет, однако многие переживают, что из-за публичности его могут вообще не наказать. Несмотря на то, что по причине пьяной выходки Михаила Ефремова погиб человек, большинство коллег встали на защиту звезды. Знаменитости призывают не судить народного артиста.

В среду стало известно, что за последний год актер получил порядка 50 штрафов за нарушение ПДД. В эфире программы “60 минут” заместитель начальника ГИБДД Москвы рассказал, что у Михаила Ефремова не было ни одного взыскания за вождение в нетрезвом виде. Также звезда всегда вовремя реагировала на “письма счастья”, поэтому задолженностей не имеет.

Напомним, в понедельник вечером актер вылетел на встречку и врезался в грузовик. Артист практически не пострадал, а вот водитель ВАЗа оказался зажат в кабине. 57-летний курьер Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT

На видео, снятых на месте аварии, видно, что Михаил Ефремов с трудом стоит на ногах и не может связать двух слов. Экспертиза обнаружила в анализах актера “Современника” 2,1 промилле, а также следы запрещенных веществ.



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