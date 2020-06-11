Защита Ефремова отказалась общаться с журналистами

11.06.2020, 5:54, Разное

Адвокаты Михаила Ефремова намерены прекратить любые контакты с прессой. Уточняется, что представляющие интересы актера специалисты пошли на этот шаг, чтобы действовать в соответствии с позицией защиты.

В качестве меры пресечения суд избрал для Ефремова домашний арест, напоминает НСН. Данное действие вызвало шквал негодования у тех, кто требует для актера максимально сурового наказания.