 

Защита Ефремова отказалась общаться с журналистами

11.06.2020, 5:54, Разное

Адвокаты Михаила Ефремова намерены прекратить любые контакты с прессой. Уточняется, что представляющие интересы актера специалисты пошли на этот шаг, чтобы действовать в соответствии с позицией защиты.

В качестве меры пресечения суд избрал для Ефремова домашний арест, напоминает НСН. Данное действие вызвало шквал негодования у тех, кто требует для актера максимально сурового наказания.



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