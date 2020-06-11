Врачи из Москвы прибыли на Камчатку для борьбы с коронавирусом

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11.06.2020, 5:48, Новости дня

Руководитель пресс-службы парламента Камчатского края Екатерина Колч сообщила о прибытии из Москвы инфекционистов для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня утром медики прилетели на Камчатку», – приводит слова Колч ТАСС.

В регион прибыли инфекционисты с опытом борьбы с инфекционными болезнями и разворачивания госпиталей в самых сложных условиях.

На Камчатке зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 425 человека выздоровели, 28 пациентов умерли.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с мэром столицы Сергеем Собяниным поручил направить московских врачей на помощь регионам в борьбе с COVID-19.

Отметим, режим полной самоизоляции на Камчатке продлили до 11 июня.



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