Мнение: “Адвокат дьявола”: назвал Ефремова “террористом” и стал адвокатом семьи погибшего

11.06.2020, 5:45, Разное

Так нельзя, господин адвокат. Впрочем, почти любой адвокат – слуга дьявола. Вы начали вести процесс против подсудимого, еще не взявшись за дело. Это неэтично. Впрочем, за это в Америке адвокатов и не любят. Известная максима. “В лифте будут ехать Гитлер и адвокат, а у тебя один патрон. В кого выстрелишь? Даже если два патрона, оба раза в адвоката”.

Адвокатом семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в результате стал Александр Добровинский. Он заявил, что будет вести это дело бесплатно, поскольку тем самым «сможет принести пользу обществу». Нет, не пользу обществу, а окончательно угробить очень больного алкоголизмом человека. И посадить его в тюрьму на 12 лет. Хотя, конечно, у хронических алкоголиков нужно забирать права навсегда. Заранее. Тем, кто никого не жалеет, не понять. Мне Ефремова жалко – повеситься он не пытался, конечно, – это слухи, у него след от ремня на шее, но переживает страшно, конечно, человек. Да, человек. Очень больной.

Адвокат Александр Добровинский рассказал ранее, что отказался взять дело Михаила Ефремова:

«Я сразу сказал, что не возьмусь, потому что есть ряд дел, за которые я не берусь никогда, — это педофилия, наркотики и терроризм. До сегодняшнего дня я думал, что это три вида дел, за которые я не возьмусь. Сегодня прибавилось четвёртое — это, конечно, убийство человека в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Преступление, близкое к терроризму.

В случае раскаяния срок может быть и меньше чем 12 лет. А что ему ещё остаётся делать? Он был в тяжелейшем состоянии алкогольного опьянения. Наверное, суд возьмёт во внимание его заслуги перед Отечеством и он получит восемь или десять лет. Но от этого что, легче семье человека, которого нет?»

“Что значит взять?!” – спрашивают родственники Ефремова. Ему никто адвокатом стать не предлагал.

Кивают на США многие, я смотрю. Ну так в США Ефремов получил бы условный срок – поскольку заслуженный актер, имеет перед государством несомненные заслуги (“Лишить звания, вы в своем уме?!” – спросили у нас) (там званий нет – но есть статусность, она важнее, и звезда на Аллее Славы), и Ефремов был бы приговорен к лечению в наркологической клинике на 28 дней, а потом еще несколько лет обязан был бы 4 раза в неделю посещать собрания “Анонимных алкоголиков”. После каждого отмечаться. И показывать пометку надзирающему офицеру. И в кино больше никто бы его не взял сниматься. Жил бы на пособие.

Но причем здесь США?! А в ОАЭ или другой богатой арабской стране отрубили бы голову – да и все.

Человека он убил случайно, будучи совершенно невменямым. И хотя это не смягчающее обстоятельство. Но на месте преступления актера Ефремова не было – было пьяное невменямое чмо. Наказанное так страшно – смертным грехом, который теперь не искупить.

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