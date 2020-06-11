Республиканцы в Конгрессе разработали жесткую стратегию отношений с Кремлем

11.06.2020, 5:18, Новости дня

Самый многочисленный «кокус» (внутрипартийная фракция) республиканцев в Палате представителей Конгресса США – «Комитет республиканских исследований» (Republican Study Committee, или RSC) – разработал новую стратегию того, как строить отношения с российским лидером Владимиром Путиным. В новом докладе этого комитета, опубликованном 9 июня под названием «Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам», представители республиканского кокуса предлагают, как им кажется, эффективные контрмеры в отношении правительств России, Китая и Ирана – государств, чья политика представляется авторам доклада наиболее вредоносной для Соединенных Штатов.

B докладе документированы основные усилия режима Владимира Путина, направленные на ущемление американских интересов по всему миру, от Ливии и Сирии – до Южно-Китайского моря.

На основании всего этого авторы доклада рекомендуют Конгрессу США разработать «наиболее жесткий из когда-либо предложенных пакет санкций против России».

Так, на финансовом уровне RSC предлагает ввести санкции против компаний, обеспечивающих проекты «особого назначения», связанные с российскими нефтью и природным газом, а также против тех, кто приобретает финансовые инструменты, связанные с государственным долгом РФ. Кроме того, предлагается внести российский «Внешэкономбанк» и ряд других частных и юридических лиц в санкционный список.

Например, международной кредитно-платежной системе SWIFT настоятельно предлагается исключить Россию из числа ее пользователей. Иначе говоря, речь идет о политике создания всевозможных препятствий в доступе Кремля к международным торгово-финансовым ресурсам. Аналитики издания Washington Examiner считают, что это создаст напряжение в кругу приближенных к российскому президентов олигархов – таких, как Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Устинов и других – а те, в свою очередь, возможно, начнут оказывать влияние на Владимира Путина.

Другим важным моментом является то, что RSC призывает администрацию США объявить кремлевский режим «государством-спонсором терроризма», за его поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции, ливанской «Хезболлы», афганского «Талибана» и прочих террористических группировок.

Авторы доклада уточняют, что американские законодатели отдают себе отчет в том, что есть разница между кремлевским режимом и российским народом, которому Америка готова помочь в его стремлении к большей свободе и улучшению качества жизни.