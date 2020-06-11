«Форт-Трампа» не будет: США отказались от идеи новой военной базы в Польше

11.06.2020, 5:18, Новости дня

Грандиозный план, в соответствии с которым на территории Польши должна была появиться американская военная база, которую поляки в 2019 году пообещали назвать «Форт-Трамп» в честь действующего президента США, похоже, провалился, сообщили агентству «Рейтер» несколько источников: стороны не смогли договориться о финансировании и о месте расположения гарнизона.

Представитель администрации США, знакомый с ситуаций, заявляет, что идея была обречена на провал с самого начала: «Форт-Трампа не будет», – говорит источник.

В июне 2019 года президенты США и Польши договорились о дополнительной отправке 1 тыс. американских военнослужащих в Польшу для укрепления обороны НАТО против России и в целях улучшения двусторонних связей. Проект создания американской военной базы в Польше получил неофициальное название «Форт-Трамп» в честь действующего президента США, поддержавшего эту идею.

Однако идея строительства базы в итоге была отвергнута. Представители Вашингтона и Варшавы говорят, что правительства обеих стран так и не смогли договориться о том, где должны будут размещаться американские военнослужащие, а также о том, сколько Варшава должна заплатить за строительство базы.

Польские власти хотели разместить американских военных недалеко от восточной границы с Беларусью, которая является союзницей России. Однако этот шаг наверняка вызвал бы недовольство Москвы, и потому Вашингтон настаивал на размещении базы на западе Польши.

Первоначально Варшава планировала выделить на создание базы 2 млрд долларов, однако сейчас такое финансирование не под силу бюджету страны, истощенному борьбой со вспышкой коронавируса. Впрочем, США изначально хотели, чтобы Варшава инвестировала больше средств в этот дорогостоящий проект.

Кроме того, еще одним спорным моментом стал юридический статус американских военных, базирующихся в Польше. Сейчас в стране на основе ротации служат около 4,5 тыс. солдат США. Вашингтон хотел повысить правовой иммунитет своих военных, который нужен в ситуации, когда американский военнослужащий обвиняется в совершении преступления на территории Польши. Варшава не согласилась с этим требованием.

Очень сложный процесс

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью «Рейтер» называет это «очень сложным процессом».

«Есть вопросы финансирования, размещения, законных прав, по каким принципам эти военные будут здесь действовать», – говорит Яблонский.

«Обсуждения занимают много времени, потому что существо вопроса очень сложное. Я думаю, что мы примем окончательное решение, но это все равно займет некоторое время».

На прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Трамп решил вывести 9500 из 34500 американских военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии.

Официальные представители США заявили, что некоторые из этих военных могут быть отправлены в Польшу, власти которой обеспокоились тем, что в результате такой переброски сил будут затронуты интересы Германии – страны-соседки и союзницы по НАТО, являющейся ключевым элементом собственного плана безопасности Польши.

«В целом, любой вывод военных сил из Европы представляет собой риск, и мы, польское правительство, не расцениваем это решение положительно, потому что считаем, что американское присутствие [на континенте] должно увеличиваться», – говорит Яблонский.

Часть американских военных, которые сейчас находятся в Польше, были направлены в страну после того, как Москва в 2014 году аннексировала у Украины Крымский полуостров.

Когда вице-президент Майк Пенс посетил Варшаву в 2019 году, на его переговорах с властями страны обсуждались шесть возможных локаций будущей базы.

Вице-президент Майк Пенс и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры в Варшаве 2 сентября 2019 года

Переговоры на высшем уровне, в ходе которых планировалось обсудить спорные вопросы, были назначены на март. Однако переговоры были отменены после того, как замминистра обороны США Джон Руд покинул свой пост по настоянию Трампа, говорит источник в Вашингтоне.