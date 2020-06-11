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11.06.2020, 4:54, Новости дня

Школы Екатеринбурга готовятся к проведению ЕГЭ в новых условиях. Совсем скоро — с 3 по 25 июля — сюда после большого перерыва придут ученики. Как передает ГТРК "Урал", меры предосторожности будут самыми строгими. В помещениях устанавливаются средства дезинфекции, пункты медицинского контроля.

Главная задача организаторов — сделать процесс сдачи единого госэкзамена максимально безопасным. Как уточнил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, учебные заведения уже приобрели бесконтактные термометры. Санитайзеры для обработки рук, которые установят на входе и в коридорах, произведены на предприятиях области. В каждом классе появятся рециркуляторы для очистки воздуха, а также бактерицидные облучатели.

Кстати, такую же технику и приспособления должны доставить не только во все школы, но и в дежурные группы детсадов и загородные лагеря региона.

Текст:

ГТРК "Урал"



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