 

Три региона будут участвовать в исследовании иммунитета на COVID-19

11.06.2020, 4:54, Новости дня

Роспотребнадзор сообщил, что в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 в трех регионах РФ – Санкт-Петербурге, Тюмени и Хабаровском крае.

Эти данные необходимы для прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в стране в целом, передает РИА Новости. Также на основании этих результатов можно будет понять особенности эпидемического процесса, которые помогут определить меры профилактики от COVID-19.

В исследовании будут участвовать несколько возрастных групп – дети от 1 года до 17 лет и взрослые от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 дол 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, от 70 лет и старше.

 



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