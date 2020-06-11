 

Задержан адвокат Гладилин, подозреваемый в похищении сына адвоката Скрыпника

11.06.2020, 4:54, Новости дня

В подмосковных Мытищах в рамках уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника задержан адвокат Эдуард Гладилин.

В настоящее время следователи допрашивают Гладилина, который подозревается в похищении человека. Также ему инкриминируется участие в банде. Об этом ТАСС рассказал адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер.

По его информации, ночью в доме Гладилина сотрудники Следственного комитета и МВД по Московской области провели обыск, в ходе которого были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.

Сын адвоката Скрыпника 5 июня вышел на прогулку из загородного дома, расположенного в Солнечногорском городском округе, и не вернулся. Спустя время на телефон родителей молодого человека начали поступать СМС-сообщения с угрозами. Спустя менее двух суток в ходе следственно-оперативных мероприятий следователи установили местонахождение подростка.

О личности задержанного известно, что он также является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева. Кроме того, Гладилин адвокат Анастасии Бурлаковой, чьего отца – экс-владельца верфей Wadan Yards — убили члены банды Гагиева.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / В набсовете “Укрэксимбанка” после телефонного звонка Зеленского сделали заявление

16.05 / Московские врачи начали изучение влияния COVID на органы человека

05.06 / Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба убитого афроамериканца

12.04 / За сутки в Киеве выявлены 20 случаев заражения коронавирусом

16.04 / Карантин в Британии продлили на три недели

02.06 / Российcкая нефть Urals подорожала на 70% и обогнала Brent

28.05 / Эксперт назвал наиболее востребованных после пандемии специалистов

13.04 / В Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа

12.05 / В 11-миллионном Ухане всех жителей протестируют на коронавирус – СМИ

12.04 / Российские медики совершают массовый подвиг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска