FAZ – риск привезти вирус слишком велик — Германия не отпускает немцев на отдых за пределы ЕС

11.06.2020, 4:40, Новости дня

Германия открывает границы для соседних стран, но продлевает предостережение воздержаться от зарубежных поездок за пределы ЕС, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По словам министра иностранных дел Хайко Мааса, если немцы отправятся в отпуска без всяких ограничений, они снова могут застрять по всему миру или привезти вирус назад, в Германию. Правительство не может и не будет так рисковать, подчеркнул глава МИД страны.



Reuters

Со следующего вторника Германия открывает границы для соседних государств, однако общее предостережение относительно зарубежных поездок за пределы Европы продолжает действовать, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Правительство приняло решение продлить предостережение относительно «не являющихся необходимыми туристических поездок за границу для всех стран, кроме государств ЕС, государств, ассоциированных с Шенгенской зоной и Объединённого Королевства до 31 августа включительно».

В качестве обоснования этого решения министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что, в отличие от ситуации с европейскими соседями, «для остального мира сейчас ещё нет общих стабильных базовых данных, критериев и процессов согласования, которые сделали бы возможным транспортное сообщение без ограничений при отсутствии непредсказуемых рисков».

«Мы не можем и не будем рисковать тем, чтобы летом немцы снова застряли разбросанными по всему миру или чтобы возвращающиеся из отпусков необнаруженным привезли вирус в Германию», — заявил Маас.

В то же время, министр иностранных дел Германии отметил, что существует возможность отмены настоятельного предостережения воздержаться от зарубежных поездок к местам отдыха за пределами Европы ещё до конца августа. Правительству известно, что многие немцы хотели бы отправиться в отпуск в Турцию, на североафриканское побережье Средиземного моря, в Юго-Восточную Азию или Америку. Поэтому оно постоянно контролирует ситуацию и обновляет данные о необходимости ограничений.

«Там, где это допускает общая ситуация, складывающаяся из позитивного развития пандемии, стабильной системы здравоохранения, соответствующих мер безопасности для туристов и надёжных возможностей для поездки туда и обратно, мы, возможно, сможем отменить предостережение относительно поездок уже раньше», — отметил Маас. При этом глава внешнеполитического ведомства страны дал понять, что подобные ослабления должны основываться на взаимности, а соответствующие государства в этом случае должны снять запрет на въезд для отдыхающих из ЕС.

Как напоминает издание, контроль на границах с соседними странами Германия полностью снимает с 15 июня. С 16 марта полиция контролировала сухопутные границы с Австрией, Францией, Швейцарией и Данией, а также воздушные границы с Италией и Испанией. Контроль многократно продлевался, но теперь начались ослабления пограничного режима.

Несколько дольше, до 21 июня, продлится лишь контроль воздушного сообщения с Испанией. После этого тем, кто хочет въехать из страны в Германию, уже не придётся называть для этого вескую причину. Необходимости проходить карантин после въезда тоже больше не будет. Как отмечается в статье, почти во всех землях Германии действует правило об обязательном карантине при въезде из стран ЕС, численность новых случаев заражения в которых за неделю превысила 50 на 10 тыс. жителей. На данный момент это касается, к примеру, Швеции.

По словам министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, Берлин согласовал свои действия с соседними странами. Зеехофер обратил внимание на то, что пандемия в Европе заметно пошла на спад, однако ещё не побеждена, но при соблюдении правил гигиены и дистанции в Германии и других странах вводить контроль на границах снова не придётся. В крайнем случае меры будут приниматься на отдельных участках границы, с учётом пандемической ситуации в соседнем регионе.

С точки зрения Зеехофера, пограничный контроль помог существенно затормозить распространение вируса в Германии. Что касается контроля для въезжающих из третьих стран, правительство в Берлине ожидает общего решения ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine.