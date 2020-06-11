Личное: Ну, прям сестрички!
11.06.2020, 4:25, Разное
Люди склонны испытывать моментальную симпатию к себеподобным. Чисто на инстинктивном уровне и чисто по внешнему признаку. Потом эта симпатия, конечно, может улетучиться, но это потом.
А поначалу — чего уж греха таить! — мы все тянемся к тем, кто хоть немного на нас похож.
Фото: Соцсети
Вот и Ритка Симоньян потянулась душой к вдове-самозванке убитого Мишкой Ефремовым Сергея Захарова.
Обе — удивительной души страшилы. Толстые, неопрятные, лысеющие бабы со скошенными подбородками и жирными сиськами, которые они так и норовят вывалить людям в глаза.
Ни в той, ни в другой породы нет от слова «совсем». И та, и другая выглядят лет на 10 старше своего паспортного возраста. И та, и другая не поднялись выше положения сожительниц.
В своём Инстаграме Ритка Симоньян объявила сбор денег родственникам Сергея Захарова. Первой в списке идёт его жирная, неопрятная сожительница.
Пожалуй, процитирую:
В последнее время он жил с гражданской женой Ириной Стерховой. Именно её карту указали наши коллеги изначально.
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Вторая карта — Андрея, сына сестры Сергея Захарова.
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Так что все переведенные деньги, в любом случае, получены родными погибшего.
С каких пор сожительница у нас относится к «родным погибшего»? Родные погибшего — это его жена, дети (их — двое), мать.
Я, в принципе, не люблю термин «гражданская жена». Какая ты жена, если на тебе не женились? Ты — сожительница, любовница, подружка. На этом — всё.
Впрочем, сама Ритка сожительствует в режиссёром Кеосаяном. Такая же толстая, такая же неопрятная внешне и внутренне баба, как и та, кому она сейчас объявила сбор денег.
Как видите, ничего удивительного в том, что страшила Ритка собирает деньги именно этой бабище. Они же — ну, прям сестрички!
Очень похожи внешне. Похожи, видимо, по духу.
Фото: Соцсети
Мы все тянемся к себеподобным.
А какие люди нравятся вам? Опишите типаж!
Источник: Лена Миро
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