“Он гений! Ему можно все!”: бывшая жена оправдала устроившего смертельное ДТП Ефремова

11.06.2020, 4:20, Разное

В эфир телеканала “Россия 1” вышел очередной выпуск передачи “Андрей Малахов. Прямой эфир”. В этот раз в студии обсуждали чудовищный поступок Михаила Ефремова, который повлек за собой смерть человека.

Речь шла о страшном ДТП, произошедшем по вине актера вечером 8 июня в Москве. Водитель автомобиля, в который въехал пьяный артист, скончался через несколько часов от полученных травм.

На шоу Малахова пришли брат, сын погибшего, а также невестка и племянник. Они убиты горем и отказываются принимать соболезнования, которые приносит Ефремов. Семья надеется, что актера накажут по всей строгости закона.

В эфире также показали четвертую жену Михаила Олеговича, актрису Ксению Качалину. Женщина встала на сторону своего бывшего мужа и объяснила, почему он должен избежать наказания. По ее мнению, Ефремова можно простить за гениальность. Якобы актер имеет право оступиться.

“Он гений и все! Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает все, что угодно!”, – сказала Качалина.

Сидящие в студии люди усомнились в адекватности актрисы. Многие отметили, что Ксении необходима помощь нарколога и психиатра.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Июн 2020 в 1:57 PDT

Напомним, вечером 9 июня Таганский суд Москвы решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признает свою вину.