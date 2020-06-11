Мнение: Сложно для понимания

11.06.2020, 4:15, Разное

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19, которая наблюдается в России, является «сложной для понимания». Об этом сообщает Reuters.

По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

В ВОЗ сидят люди которые никогда не поймут, как у сбежавшего от ответственности трусливого президента официальный рейтинг может зашкаливать за 60 с лишним процентов, как экономика, плотно сидящая в тяжелой рецессии, демонстрирует рост. А уж волшебство ЦИК давно стало национальным мемом.

В этом плане статистика по заболеваемости, смертности и прочим показателям ничем особенным не отличается – реальность существует отдельно от официальных цифр в любой области. Почему здесь она должна соответствовать?

Какие-то показатели скрыть не получается – к примеру, общую смертность, которая по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет имеет существенно высокий прирост, так называемую сверхсмертность. Другой вопрос, что остается загадкой – этот прирост объясняется манипуляциями со статистикой по эпидемии или это есть следствие борьбы с эпидемией?

Но есть и другая сторона медали: не стоит забывать, что у самой ВОЗ рыло в пуху по самое не могу. Вопросы по нынешней эпидемии именно к этой организации наличествуют в весьма большом количестве. Поэтому может так случиться, что все с точностью до наоборот – смертность именно от заболевания в России близка к реальной (тогда российская сверхсмертность – это то количество людей, которых убил президент Путин, объявив кретинскую и ничем не обоснованную "самоизоляцию", и чиновники, устроившие ужасы последних трех месяцев), а вот показатели ВОЗ – липа и туфта. Что вполне может оказаться правдой, так как ВОЗ крайне заинтересована в том, чтобы выдать тривиальное ОРВИ за что-то ужасное, так как именно ВОЗ инициировала состояние мировой пандемии, хотя все данные говорят о том, что ничего выходящего за рамки стандартной эпидемии гриппа ни по численности заболевших, ни по общемировой смертности не наблюдается.

Обычный грипп дает в год порядка 3-5 млн случаев тяжелого протекания болезни и от 300 до 650 тысяч смертельных случаев. Текущие итоги по коронавирусу в мировом масштабе – 7 млн зарегистрированных заболевших (не тяжелых случаев, а всего заболевших) и 400 тысяч смертей. Явно в пределах ежегодных показателей.

В общем, вопросы к ВОЗ, безусловно, есть, они есть и ко всем национальным правительствам, которые устроили в своих странах вакханалию. И понятна заинтересованность ВОЗ в том, чтобы получить максимально тяжелый результат.

История с коронавирусом, по всей видимости, в мировую историю будет поставлена на полку с терактом 911, взрывами домов в России в 1999 году и прочими такими же странными случаями, где официальная версия вообще никак не "бьется" с реальными обстоятельствами. А уж станет ли известной правда о произошедшем – вопрос явно не риторический.