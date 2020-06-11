Мнение: Автономные районы Сиэтла готовят наступление

11.06.2020, 4:06, Разное



Нам нужно больше людей с оружием.

После капитуляции Восточного участка полицейского управления Сиэтла источник на местах сообщает, что другие участки готовятся стать следующими целями.

После сдачи Восточного участка Департамента полиции Сиэтла мафии Антифа и оккупации мэрии Сиэтла источник в Сиэтле говорит, что другие полицейские участки вокруг города готовятся стать следующими целями.

Что касается автономной зоны, созданной мафией, возглавляемой Антифой, источник, чью анонимность мы защищаем, говорит: «Они запрещают средствам массовой информации входить и проверяют входящих людей. Они ходят полностью вооруженными. Говорят о создании собственной валюты и создании их собственого флага. Полицейское управление Сиэтла говорит об отказе от западного участка.

«Западный участок имеет колл-центр 911. Это как движение Occupy. Вскоре у нас везде будут фекалии и наркотики, а в лагерях будут нападать и насиловать людей.

«Они все тихо переместили, в то время как фокус был в другом месте. Они знают, что это только вопрос времени, когда эти дураки должны будут направить свои взгляды обратно на полицию. Со вчерашнего дня я не видел ни одного полицейского управления или их автомобилей в центре города. Даже когда они захватили здание муниципалитета, в штаб-квартире через улицу не было никаких признаков городской полиции".

Основная проблема, по словам источника, заключается в том, что в Западном округе полицейского управления Сиэтла также находится городской телефонный центр 911. Поступали сообщения о перемещении чувствительных материалов и оборудования из Западного участка. Выездные вестибюли всех избирательных участков закрыты, так как местные чиновники, похоже, уступают передаче части города, а также полицейских участков Антифе.

Полицейские были размещены за пределами Западного участка в среду, и двое из них предоставили комментарий «Пост тысячелетию» в соответствии с соглашением о том, что мы скрываем их личность.

«Antifa вымогает деньги у предприятий в зоне Капитолийского Холма предлагая им защиту за деньги», – сказал один из офицеров, который ранее находился в Восточном округе.

«Те, кто управляет этой зоной Капитал-Хилл, применяют« стоп-лосс »для всех, кто проходит через них, и трясут с предприятий по 500 долларов за защиту», – добавил еще один сотрудник.

До вспышки коронавируса и перед беспорядками полицейское управление Сиэтла работало на 60 процентов своей мощности. Офицеры переводились в другие муниципалитеты, досрочно выходили на пенсию и уходили в отставку.

Кандидаты искали работу в других городах, и в академических классах не было достаточно новобранцев, чтобы компенсировать потери. В выездных интервью главной причиной было то, что их демонизировали и не поддерживали выборные должностные лица. Недавнее повышение в рамках переговоров по контракту никак не могло остановить исход.

Избранные, перегруженные работой, униженные и теперь оставленные выборными должностными лицами, сейчас говорят об отставке в разгар кризиса.

Post Millennial обратилась в полицию Сиэтла за официальным комментарием по поводу сообщений о том, что они готовятся закрыть больше участков, но они сказали, что «не могут комментировать тактику полиции Сиэтла».

Ари Хоффман

https://thepostmillennial.com/breaking-antifa-mob-planning-to-take-over-more-seattle-neighbourhoods – оригинал на английском



Капитолойский Холм – Автономная зона

Установка таблички "Добро пожаловать в Автономную Зону Капитолийского Холма"

Стоит также отметить, что лидерша протеста, которая возглавляла штурм мэрии, на митинге была освистана толпой протестующих, после того как начала задвигать про то, что необходимо ввести налог для спасения лесов Амазонии.

Также возникли проблемы с едой:

«Бездомные, которых мы пригласили, забрали всю еду в автономной зоне Капитолийского холма».

«Нам нужно больше еды, чтобы район работал. Пожалуйста, если возможно, принесите веганские заменители мяса, фрукты, овес, соевые продукты и т. Д. – все, что поможет нам есть ».

https://www.thegatewaypundit.com/2020/06/antifa-organizer-seattles-autonomous-zone-begs-vegan-meat-soy-keep-area-operational-homeless-people-take-food/ – цинк

Вряд ли из этой "автономной зоны" вырастет нечто путное (SJW + анархисты + веганы + радикальные экологи – гремучая смесь, внятный политический авангард с программой действий отсутствует), но трэш и угар обеспечен.

PS. И да, в Бостоне у памятника Христофору Колумбу отрезали голову.



Очень символичное фото.