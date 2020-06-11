Мнение: Российский суд – бессмысленный и беспощадный

11.06.2020, 4:05, Разное



Экс-чиновница Лилия Хоруженко (которой очень нужны 120 тысяч)

Какая-то, честно говоря, феноменальная история! Прочитал у Павла Пряникова в его ФБ, даже меня поразило, при всей моей известной душевной черствости:

“Новая сословность (которую не так давно провозгласил «новый дворянин», глава СовБеза Патрушев):

«Октябрьский районный суд Мурманска присудил компенсацию 120 тысяч рублей бывшей сотруднице регионального министерства образования Лилии Хоруженко. Она на своём Volkswagen Tiguan сбила 12-летнего ребенка, который ехал на велосипеде, в дачном поселке Юркино. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти.

В аварии был виноват мальчик, постановил суд: в поселке нет тротуаров и дорожек, по которым дети могут ездить на велосипеде. Семья ребенка провела независимую экспертизу ДТП. Согласно ее результатам, вина в аварии лежит на бывшей чиновнице, поскольку в зоне, где ехал мальчик, преимущество на дороге у пешеходов и велосипедистов. Суд результаты этой экспертизы не принял».

Что интересно, женщина требовала отсудить у холопов 100 тыс., а суд даже увеличил виру до 120 тыс.”

Я из истории не понял главного – а компенсация-то за что? Что компенсировали бывшей чиновнице с поэтичным именем Лилия? Мальчик своей сломанной челюстью испачкал дорогой “Тигуан”, а выбитые зубы поцарапали обшивку? Или это компенсация моральной травмы – у дамы испортилось настроение, когда она подумала “Неужели я задавила этого маленького ублюдка”?

Я даже полез искать подробности на каких-нибудь других источниках. Пожалуйста, “Росбалт”:

“Инцидент произошел 28 июля 2018 года. В деревне Юркино под Мурманском столкнулись Volkswagen Tiguan и велосипедист — 12-летний Генрих Ширшов. У мальчика после ДТП были перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы. За рулем машины, как выяснилось, находилась бывшая сотрудница министерства образования и науки Лилия Хоруженко. Издание указывает, что женщина, работая в ведомстве, курировала, в том числе, вопрос безопасности детей на дорогах.

Ширшовы сконцентрировались на лечении сына и не стали подавать в суд на Хоруженко. А вот бывшая чиновница подала иск к родителям ребенка с целью возмещения ущерба, судебных расходов по оценке ущерба, по оплате услуг почты и госпошлины“.

Каково?! То есть это именно сама Лилия “вчинила иск”, по сути, 12-летнему ребенку, которого она изуродовала и чуть не убила (вообще наезд на велосипедиста – это крайне опасно, намного опаснее, чем на пешехода, там люди погибают чуть ли не в 80% случаев)

Еще из подробностей мы узнаем традиционную, совершенно невозможную медлительность отечественного судопроизводства: само происшествие было почти 2 года назад, решение суда – только сейчас. Ну, к этому уже все привыкли…

Роясь дальше, уже в Газете.ру я выяснил, наконец, что ж за “ущерб” нанес ребенок несчастной Лилии:

“женщина поцарапала машину и сломала зеркало заднего вида. Несмотря на то что школьник до сих пор восстанавливается, ГИБДД не увидела вину Хоруженко в ДТП“.

Ну и что теперь? Резонанс-то вышел неслабый – дело попало в федеральную прессу: выступили, я смотрю, и КП, и Газета.ру, и Росбалт, и “Новые Известия”. Но вопрос-то в другом: а как вообще суды могут выносить подобные “вердикты”? Эти судьи что – ничего не боятся?

Похоже, в том-то и дело, что нет. Суды в РФ настолько “независимы”, что никакое “общественное мнение” просто не в состоянии на них никак повлиять. Попросту – нет инструментов. Большинство граждан даже не имеет ни малейшего понятия, откуда судьи вообще берутся. Их назначает “Единая Россия”? Они покупают свои должности на аукционе? Они переходят к ним по наследству? ЗАГАДКА.

Проведи опрос на улице – “Откуда берутся в России судьи? Как они становятся судьями?” – 10 из 10 не дадут правильного ответа.

И – финальная маленькая деталь: ни в одном журналистском материале об этом вопиющем случае – ни в КП, ни на Росбалте, ни в Газете.ру – не указаны ФИО судьи, вынесшего столь скандальное решение.

А зачем? Это ж никого не касается.

Кстати: если вернуться к другому, самому нашумевшему на сегодня “делу о ДТП” – делу актера Михаила Ефремова – то поднявшийся чрезвычайный хай вокруг него можно объяснить одним: никто в России – ни охранители, ни либералы – не верят суду; не верят, что суд способен вынести действительно справедливый и беспристрастный вердикт. Не верим, потому что понятия не имеем – а судьи кто?