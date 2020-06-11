VOAэкспресс 10 июня 2020

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11.06.2020, 3:50, Новости дня

Протесты и памятники

На волне протестов против расовой несправедливости под удар попадают и памятники, связанные с историей работорговли и колониализма. Один из примеров – памятник Христофору Колумбу в Ричмонде, который был снесен с постамента и утоплен в озере. При этом подобные инциденты происходят и за пределами США: к примеру, в Лондоне специальной комиссии предстоит решить, какие памятники в городе лучше снести

COVID-19 и статистика

Статистика смертности от коронавирусной инфекции вызывает вопросы у Всемирной организации здравоохранения. По словам представителей ВОЗ, организации трудно понять причину низкого уровня смертности людей с COVID-19 относительно количества подтверждённых случаев

Кемпинг

Когда возникает вопрос, чем заняться на выходных, многие американцы выбирают кемпинг. О том, как устроен этот популярный вид отдыха в США – смотрите в нашем видео.

Унесенные ветром

Пока в Америке продолжаются демонстрации против расизма, некоторые от слов переходят к делу. Видеоплатформа HBO Max сообщила, что убирает из доступа фильм «Унесенные ветром». Не сложно догадаться, что причиной такого решения стала тема расизма

  • Русская служба «Голоса Америки»

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