Депутаты-эсцентрики не дают скучать гражданам Украины

11.06.2020, 3:20, Новости дня

Превентивный ядерный удар как способ защиты от "вторжения недружественных стран". Предложение от депутата с Западной Украины. Причем, свою идею он не просто озвучил в порядке бреда на личной странице, но еще и написал официальное обращение на имя президента Владимира Зеленского. В плане всего три пункта. Сначала Украина должна в срочном порядке создать "сто — сто пятьдесят атомных зарядов и так называемых грязных бомб". Затем установить боеголовки на ракеты и направить их на врагов. А еще набрать волонтеров в диверсионные отряды и поручить им подорвать военные объекты в нескольких городах. Интересен, конечно, список целей. Это Москва, Санкт-Петербург и Будапешт, поскольку Венгрию автор инициативы считает претендентом на часть Закарпатья. Пока непонятно, как на столь агрессивные идеи отреагирует адресат этого послания. Но для экс-президента Петра Порошенко, чьим верным сторонником является депутат, подобные выпады были не в диковинку. Ну, а в украинской прессе тем временем обсуждают странное поведение еще одного народного избранника. На этот раз депутата Верховной Рады, идеи которого не менее эксцентричны.

Полуголый депутат решил подработать мытьем машин. В трусах и в кепке на заправке в центре Киева. Украинские журналисты все утро упражнялись в остроумии. Поводом для едких шуток стало видео. И правда — народный депутат Илья Кива в одном неглиже намывает машину некой блондинки.

Если в центре Киева за время карантина не успели вырасти пальмы, что вряд ли, видео снято явно не в украинской столице. А блондинка за рулем скорее всего Екатерина Мазур — бывшая девушка Кивы, с которой он встречался три года назад. Бинго.

Впрочем, коллег можно понять. Депутат Илья Кива — один из самых эксцентричных украинских политиков.

"Неординарный такой, с психическим отклонением. По нему это наблюдается. От него можно все что хочешь ожидать, он иногда такие вещи вытворяет, что просто-напросто, извините за такое слово, на голову не натянешь, но видно кому-то в украинской политике он нравится", — говорит народный депутат Верховной Рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко.

Илья Кива известен и куда более странными выходами, а то и выходками. Предложил переименовать проспект Степана Бандеры в проспект Джорджа Флойда. А заодно включить погибшего американца в списки "Небесной сотни", как человека начавшего "революцию гидности" в Штатах. Вообще шутки на грани, и за нею — его тема.

"Раньше, до последних событий, которые сегодня происходят в мире, скажу честно, мне иногда даже нравились черные женщины".

Я вам не скажу за всю Одессу, но каким женщинам неприкрыто симпатизирует депутат, известно после заседания Рады, во время которого Илья Кива переписывался с некой моделью из этого приморского города. Наверное парламент Незалежной для политиков и впрямь место самоудовлетворения, конечно, в самом широком смысле.

"На Украине такая история, что там все средства хороши. Там комики избираются президентами, депутаты устраивают дебош и за счет этого набирают популярность. На Украине это не политика, а такой шоу-бизнес и поэтому, чем лучше шоу устроил политик, тем выше у него рейтинг, тем лучше за него голосуют", — объясняет специалист по черному PR Антон Вуйма.

А у Ильи Кивы все предпосылки и богатая биография. Командовал батальоном в АТО, руководил полтавским центром "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). Был советником Арсена Авакова, главой Соцпартии. Даже отвечал за украинский дворовый футбол и домино. Слывет шовинистом, гомо- и прочим фобом.

"Всемогущая Америка летит сегодня в ж…у, как ракета Илона Маска, со своей своей псевдодемократией, со своими гомосексуалистическими ценностями и со своей толерантностью".

У каждого шоу, в том числе политического, есть свое закулисье. И пока артист работает на сцене, ну, или в зале украинской державности, он делает хорошо не только себе. В то время, как обыватели в очередной раз обсуждают странную поведунку нардепа, возможно, где-то улыбается один глава МВД.

"Здесь нужны такие люди как Илья Кива, учитывая, что он не чужой человек министру МВД Арсену Авакову, и сейчас удобный момент. Над ним начали сгущаться тучи, пошла волна критики за целый ряд инцидентов, которые в любой другой стране мира министр был бы уволен, но это не касается Авакова, вот как раз для информационного спина, чтобы перебивать такую негативную волну, нужно, чтобы обсуждали выходки какого-то очередного фрика из депутатского корпуса, и тут Илья Кива к месту", — говорит политолог Андрей Золотарев.

Стоит ли удивляться, что видео трехлетней давности внезапно всплыло именно сейчас. Впрочем, не исключаем, что в жизни всегда остается место и случайным совпадениям.