 

Иран готов отправить в Париж черные ящики со сбитого “Боинга”

11.06.2020, 3:20, Новости дня

Черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing Иран отправит во Францию для расшифровки.

Ранее сообщалось, что Украина черные ящики от Ирана не получит. Сейчас Тегеран сообщил Международной организации гражданской авиации, что ящики могут быть отправлены во Францию при условии согласия других стран, участвующих в расследовании, сообщает РИА Новости.

8 января этого года рейс "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные признали, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету.

Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской атаки. В ответ Иран выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США (причем американцы заранее знали о ракетном ударе, за два с половиной часа до инцидента они укрылись в убежищах).



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