Китай запустил гражданский спутник для наблюдения за океанами

11.06.2020, 3:16, Новости дня

Китай успешно вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D для изучения океанических ресурсов и уведомления о надвигающихся стихийных бедствиях на море, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Ракета-носитель «Чанчжэн-2C» (CZ-2C) с космическим аппаратом на борту стартовала с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 02.31 (в среду 21.31 мск), передает ТАСС со ссылкой на сообщение CASC на странице организации в социальной сети WeChat.

Предполагается, что Haiyang-1D будет использован и при реализации различных экологических, сельскохозяйственных, а также транспортных проектов.

В распространенном заявлении уточняется, что это 334-й по счету запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн».

Напомним, в декабре 2019 года Китай запустил созданную для миссии на Марс ракету.

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