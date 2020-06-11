 

Мэр Бостона распорядился демонтировать статую Колумба

11.06.2020, 3:08, Новости дня

Мэр американского города Бостон Марти Уолш распорядился временно демонтировать статую Христофора Колумба, которая неоднократно подвергалась актам вандализма, сообщила The New York Times.

В статье отмечается, что в ночь на среду протестующие в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда обезглавили статую Колумба, установленную в Бостоне (столице штата Массачусетс), в районе Норт-Енд. Издание утверждает, что таким образом собравшиеся выражали протест против расизма. Осколки головы статуи были найдены полицейскими неподалеку, передает ТАСС.

После инцидента мэр Бостона распорядился временно демонтировать статую, которая уже не в первый раз стала мишенью вандалов.

«Эта статуя неоднократно подвергалась актам вандализма в Бостоне, и, учитывая дискуссию, которая разворачивается сейчас в нашем городе и во всей стране, мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости», – подчеркнул Уолш.

Он указал, что статуя по крайней мере «некоторое время будет находиться в хранилище».

Кроме того, в ночь на среду протестующие снесли статую Колумба в Ричмонде (штат Вирджиния) и утопили ее в озере.

Напомним также, в начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. Перед этим в штате была снесена статуя погибшим солдатам Конфедерации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

24.04 / Кремль анонсировал совещание Путина по автопрому

10.04 / Идеальный рецепт обмана: мошенники создали фальшивый сайт “России 24”

08.06 / Шредер переизбран главой совета директоров Роснефти

06.05 / КХЛ. “Локомотив” усилился олимпийским чемпионом Марченко

04.06 / В Вашингтоне полицейские оттеснили участников акции протеста от Белого дома

01.05 / Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом

10.04 / Погибших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на отдельном острове

08.05 / Священнослужителя заподозрили в педофилии в Оренбургской области

28.05 / В мире: Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска