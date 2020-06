Волкер о деле Порошенко: Выбор, кого преследовать, – это политическое решение. Лучше укреплять национальное единство

11.06.2020, 3:05, Новости дня

Американский дипломат, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что украинские власти должны заняться укреплением национального единства. Об этом он написал в Twitter 10 июня, комментируя вручение подозрения экс-президенту Украины, народному депутату от “Европейской солидарности” Петру Порошенко.

Волкер был специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины в 2017–2019 годах.

“Когда каждый в чем-то виновен, выбор, кого преследовать, – это политическое решение. Лучшее решение – укреплять национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил [президент Владимир] Зеленский в своем выступлении 24 августа”, – считает дипломат.

With everyone guilty of something, the choice of whom to prosecute is a political decision. A better decision: build national unity in face of #Russian aggression in #Donbas and #Crimea, as Zelenskyy said in Aug 24 speech. #Ukraine @AmbDanFried @cepa https://t.co/MuFxi2tAWQ

— Kurt Volker (@kvolker) June 10, 2020

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.