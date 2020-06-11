Дело против подозреваемого в нападении на Стерненко закрыли

11.06.2020, 3:05, Новости дня

Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который в 2018 году напал на одесского активиста Сергея Стерненко и погиб от ножевого ранения. Об этом адвокат семьи Кузнецова Станислав Свириденко сказал в комментарии “Украинской правде”.

Погибшего, а также второго участника нападения Александра Исайкула подозревали в хулиганстве.

10 июня во время заседания суда, в котором защита обжаловала подозрение для Кузнецова, стало известно, что дело прекращено.

Свириденко сказал, что теперь обжалует постановление о закрытии дела, поскольку его не устраивает формулировка – “в связи со смертью подозреваемого”.

24 мая 2018 года в результате нападения Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес Кузнецову смертельный удар ножом в живот. Исайкулу удалось убежать.

18 мая 2020 года Стерненко признали потерпевшим по делу о нападении на него. 7 июня СБУ вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения по делу о гибели Кузнецова. Активист в ответ заявил, что не явится “по объективным причинам”. Он пришел в СБУ 9 июня, однако со следователем так и не встретился.