Дело против подозреваемого в нападении на Стерненко закрыли

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11.06.2020, 3:05, Новости дня

Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, который в 2018 году напал на одесского активиста Сергея Стерненко и погиб от ножевого ранения. Об этом адвокат семьи Кузнецова Станислав Свириденко сказал в комментарии “Украинской правде”.

Погибшего, а также второго участника нападения Александра Исайкула подозревали в хулиганстве.

10 июня во время заседания суда, в котором защита обжаловала подозрение для Кузнецова, стало известно, что дело прекращено.

Свириденко сказал, что теперь обжалует постановление о закрытии дела, поскольку его не устраивает формулировка – “в связи со смертью подозреваемого”.

24 мая 2018 года в результате нападения Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес Кузнецову смертельный удар ножом в живот. Исайкулу удалось убежать.

18 мая 2020 года Стерненко признали потерпевшим по делу о нападении на него. 7 июня СБУ вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения по делу о гибели Кузнецова. Активист в ответ заявил, что не явится “по объективным причинам”. Он пришел в СБУ 9 июня, однако со следователем так и не встретился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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